menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Tokoh » Warning dari Prabowo: Jika 3 Orang Ini Berkumpul, Wah, Repot

Warning dari Prabowo: Jika 3 Orang Ini Berkumpul, Wah, Repot

Warning dari Prabowo: Jika 3 Orang Ini Berkumpul, Wah, Repot
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB, Jakarta, Kamis (23/7). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan berirama canda saat menjadi tamu istimewa pada peringatan ulang tahun ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, Kamis (23/7) malam.

Pak Prabowo berseloroh menyebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar a.k.a Gus Imin, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai "pemimpin kancil".

"Di Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, Gus Imin dan Sufmi Dasco," kata Prabowo.

Baca Juga:

Presiden berusia 74 tahun itu kemudian melanjutkan candaannya.

Dia menyebut Bahlil sebagai "kancil" berikutnya.

"Kancil ketiga mungkin Ketua Umum Golkar itu. Kalau orang bertiga ini berkumpul, wah repot," ujarnya.

Baca Juga:

Sebelum melontarkan candaan tersebut, Prabowo sempat menggoda Dasco terkait penyelenggaraan Hari Lahir PKB yang membuat dirinya terharu.

"Co, coba Co, hati-hati. Lu mau jadi Ketua Harian lagi enggak? Ini akal-akalan Gus Imin kayaknya," kata Prabowo seraya tertawa. (antara/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Berita Selanjutnya:
PPATK Mencatat Perputaran Dana Judi Online Turun Signifikan di Era Prabowo, Nih Datanya

Prabowo bilang, di Indonesia ini ada tiga orang yang jika mereka berkumpul, wah, bisa repot.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI