Warta Ekonomi dan LPS Gelar Seminar Penguatan Literasi Keuangan

jpnn.com, PAMULANG - Warta Ekonomi bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar program seminar Campus to Community, dengan menyajikan seminar bertema; Kampus sebagai Penggerak Literasi Keuangan bagi Masyarakat Unbanked di Universitas Pamulang (Unpam), Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (6/10).

CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Group Muhamad Ihsan mengatakan kegiatan ini penting guna mensosialisasikan pengelolaan keuangan yang terorganisir kepada generasi muda.

"Acara ini memang diperuntukan supaya adik-adik semua bisa membawa ilmu ini kepada keluarga, saudara-saudara untuk disampaikan. Karena menurut data yang kami dapat, sebanyak 92,74 juta atau sekitar 48% penduduk Indonesia dewasa belum memiliki rekening bank," ujar Ihsan.

Dari sisi regulator, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diwakili oleh Direktur Group Tata Kelola, Risiko & Kepatuhan II Nicolas Silalahi menilai literasi keuangan di kelompok masyarakat kelahiran 1997-2012 alias Gen Z masih perlu ditingkatkan.

Pasalnya, sebagian dari mereka masih kerap bergantung pada judi online (judol) seperti taruhan bola untuk melipatgandakan uangnya ketimbang berinvestasi.

"Dari data kami, jadi memang Gen Z ini paling rentan, bahkan 52% pernah mengalihkan dana investasinya ke sport betting. Jaman saya dulu judi bola, 26% menganggap sports betting sebagai strategi keuangan jangka panjang," ungkap Nicolas.

"Temuan ini menunjukan batas yang kabur antara judi dan investasi. Perbedaannya jelas, judi dilarang, investasi itu ada analisa, ada legal, produknya ada," imbuhnya.

Sebagai penutup, Corporate Secretary IFG Life Gatot Haryadi turut mengingatkan pentingnya asuransi dalam mengatur manajemen risiko perputaran uang.