Warta Ekonomi Gelar Akselerasi Keuangan yang Setara bagi Penyandang Disabilitas
jpnn.com, JAKARTA - Warta Ekonomi menggelar Akselerasi Keuangan Setara (AKSES) bersama para penyandang disabilitas guna mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar lebih setara.
Kegiatan ini turut didukung oleh Pegadaian Peduli, Cermati, Bank Mayapada, dan Transjakarta.
Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK M. Ismail Riyadi menyampaikan akses terhadap layanan keuangan perlu diimbangi dengan edukasi agar masyarakat memahami produk dan layanan yang digunakan.
Pasalnya, kepemilikan layanan mobile banking di kalangan penyandang disabilitas juga baru mencapai 1,1% pada periode yang sama.
Sejalan dengan ketentuan yang tercantum pada POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Ismail menjelaskan OJK mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan mendukung penyediaan layanan khusus bagi konsumen penyandang disabilitas.
"Jadi, kalian tidak perlu ragu, hak-hak kalian (penyandang disabilitas) itu benar-benar dilindungi untuk bisa memperoleh akses keuangan," ujar Ismail dalam acara AKSES: Literasi Keuangan Digital bagi Penyandang Disabilitas Indonesia di Jakarta, Kamis (12/11).
Di tengah perkembangan layanan digital, Ismail menyoroti masih ada kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat yakni dalam hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 tercatat tingkat literasi keuangan sebesar 69%, sedangkan inklusi keuangan mencapai 93%.
Hal itu menunjukkan penggunaan produk keuangan saat ini belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman yang memadai hingga bisa memicu terjadinya penipuan digital.
OJK mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan mendukung penyediaan layanan khusus bagi konsumen penyandang disabilitas.
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