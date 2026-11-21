jpnn.com, JAKARTA - Warta Ekonomi Group kembali menggelar Indonesia Industry and Manufacturing Excellence Awards 2026.

Ajang penghargaan ini menjadi tahun kedua Warta Ekonomi dalam memberikan apresiasi kepada pelaku industri dan manufaktur di Indonesia.

CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Group Muhamad Ihsan mengatakan, penghargaan tersebut diberikan melalui proses penelitian yang mempertimbangkan sejumlah indikator kinerja perusahaan dan reputasi di ruang publik.

"Kami melakukan desk research terhadap perusahaan dari tahun 2021 sampai 2025. Kemudian kami melihat dari sisi pertumbuhan aset, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, serta rasio profitabilitas, baik return on asset maupun return on equity tahun 2025," ujar Ihsan dalam sambutannya di acara Indonesia Industry and Manufacturing Excellence Awards 2026.

Selain kinerja keuangan, Warta Ekonomi juga menggunakan media monitoring untuk menilai rekam jejak perusahaan berdasarkan pemberitaan media arus utama sepanjang 2025–2026.

Dari hasil penelitian tersebut, terdapat 115 perusahaan yang dinilai layak menerima penghargaan. Namun, hanya sekitar 20 perusahaan yang diundang mengikuti malam penganugerahan.

Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 Andi Rizaldi mengapresiasi penghargaan yang bisa menjadi ruang apresiasi bagi perusahaan sekaligus mendorong perkembangan industri nasional.

Andi berharap kegiatan seperti Indonesia Industry and Manufacturing Excellence Awards dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan media.