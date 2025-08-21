Wartawan Dikeroyok Hingga Disandera Petugas Keamanan Saat Meliput Penyegelan Pabrik di Serang
jpnn.com, SERANG - Sejumlah wartawan di Serang menjadi korban intimidasi hingga pengeroyokan saat melakukan peliputan penyegelan PT Genesis Regeneration Smelting.
Penyegelan perusahaan dilakukan pihak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) hari ini, Kamis (21/8).
Insiden bermula ketika para wartawan hendak memasuki lingkungan pabrik kemudian mendapatkan penghadangan pihak keamanan.
Kemudian ketegangan makin menjadi ketika sekelompok orang tidak dikenal tiba-tiba melakukan intervensi kepada wartawan.
Bahkan, sekelompok orang tersebut sampai melakukan pengejaran, penyanderaan hingga pengeroyokan.
Wartawan Jawa Pos TV Hendi mengatakan pihaknya mendapat intimidasi dari petugas keamanan saat melakukan peliputan penyegelan pabrik tersebut.
Bahkan, kata Hendi, beberapa wartawan termasuk dia sempat menjadi korban penyanderaan.
"Saya bersama rekan wartawan lain dikejar-kejar hingga sempat disandera," ucap Hendi kepada JPNN Banten.
Wartawan menjadi korban pengeroyokan saat meliput penyegelan pabrik di Kawasan Modern Cikande.
