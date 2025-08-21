menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Wartawan Dikeroyok Hingga Disandera Petugas Keamanan Saat Meliput Penyegelan Pabrik di Serang

Wartawan Dikeroyok Hingga Disandera Petugas Keamanan Saat Meliput Penyegelan Pabrik di Serang

Wartawan Dikeroyok Hingga Disandera Petugas Keamanan Saat Meliput Penyegelan Pabrik di Serang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rifki wartawan korban pengeroyokan saat meliput penyegelan PT Genesis Regeneration Smelting di Kawasan Modern Cikande, Kabupaten Serang, Kamis (21/8). Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN

jpnn.com, SERANG - Sejumlah wartawan di Serang menjadi korban intimidasi hingga pengeroyokan saat melakukan peliputan penyegelan PT Genesis Regeneration Smelting.

Penyegelan perusahaan dilakukan pihak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) hari ini, Kamis (21/8).

Insiden bermula ketika para wartawan hendak memasuki lingkungan pabrik kemudian mendapatkan penghadangan pihak keamanan.

Baca Juga:

Kemudian ketegangan makin menjadi ketika sekelompok orang tidak dikenal tiba-tiba melakukan intervensi kepada wartawan.

Bahkan, sekelompok orang tersebut sampai melakukan pengejaran, penyanderaan hingga pengeroyokan.

Wartawan Jawa Pos TV Hendi mengatakan pihaknya mendapat intimidasi dari petugas keamanan saat melakukan peliputan penyegelan pabrik tersebut.

Baca Juga:

Bahkan, kata Hendi, beberapa wartawan termasuk dia sempat menjadi korban penyanderaan.

"Saya bersama rekan wartawan lain dikejar-kejar hingga sempat disandera," ucap Hendi kepada JPNN Banten.

Wartawan menjadi korban pengeroyokan saat meliput penyegelan pabrik di Kawasan Modern Cikande.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI