Wartawan Republika Dikabarkan Ditangkap Israel, Taufiq PKB Desak Pemerintah Bertindak Cepat

Ilustrasi tentara Israel. (Israel Defence Forces via Reuters )

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Taufiq R Abdullah meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat terkait kabar penangkapan wartawan Republika oleh tentara Israel.

Dia ditangkap bersama sembilan orang lainnya saat mengawal misi kemanusiaan menuju Gaza.

Taufiq mengecam tindakan Israel yang dinilainya bertindak sewenang-wenang dan tidak menghormati hukum internasional maupun nilai kemanusiaan.

“Saya pribadi dan saya kira mewakili bangsa Indonesia mengecam sikap itu. Israel telah semau-maunya, sewenang-wenang tanpa menghiraukan apa pun,” kata Taufiq kepada wartawan, Senin (18/5).

Menurut dia, wartawan tersebut tengah menjalankan misi kemanusiaan yang mulia sekaligus menjalankan tugas jurnalistik sebagai wartawan.

Karena itu, Taufiq meminta Kementerian Luar Negeri mengerahkan seluruh kemampuan diplomasi untuk menyelamatkan warga negara Indonesia tersebut.

“Saya meminta kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, untuk mengupayakan segala macam kekuatan yang dimiliki bagaimana menyelamatkan salah satu putra bangsa terbaik bagi kita hari ini,” ujarnya.

Dia menilai upaya penyelamatan harus dilakukan secara serius karena kasus tersebut dapat menimbulkan ketakutan psikologis bagi relawan kemanusiaan maupun jurnalis lain yang memiliki misi serupa.

