Wartsila Soroti Fleksibilitas Jaringan Listrik Untuk Mempercepat Energi Terbarukan

jpnn.com, JAKARTA - Kelompok teknologi global Wartsila menyoroti pentingnya fleksibilitas jaringan listrik untuk mendukung pertumbuhan sekaligus menjaga ketahanan energi dan menurunkan emisi.

Berdasarkan RUPTL 2025–2034, Indonesia berencana menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 GW pada tahun 2034, yang mencakup 42,6 GW energi terbarukan dan 10,3 GW kapasitas gas baru.

Seiring semakin besarnya kontribusi pembangkit tenaga surya dan angin dalam bauran energi, sistem tenaga listrik perlu menyeimbangkan pasokan yang semakin variatif dengan meningkatnya kebutuhan listrik dari sektor industri dan infrastruktur digital.

“Ketahanan energi pada akhirnya berarti memiliki sistem tenaga listrik yang mampu beradaptasi,” ujar Ossi Ylinen Managing Director PT Wartsila Indonesia.

“Indonesia memiliki peluang besar untuk memperluas pemanfaatan energi terbarukan sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan digital. Dengan arsitektur sistem tenaga yang tepat, Indonesia dapat memperkuat ketahanan energi, mengintegrasikan lebih banyak energi bersih secara signifikan, serta menyediakan fondasi yang andal untuk memenuhi kebutuhan energi masa depan," imbuhnya.

Pembangkit listrik berbasis mesin dengan kemampuan start-up cepat menyediakan fleksibilitas operasional yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan lebih banyak energi terbarukan sekaligus menjaga pasokan listrik tetap andal.

Baca Juga: Nippon Paint Indonesia Hadirkan Pylox Premium dengan 77 Pilihan Warna

Kondisi geografis Indonesia menambah kompleksitas tersendiri. Jaringan kelistrikannya membentang di wilayah kepulauan yang luas, mulai dari sistem interkoneksi besar dan pusat industri yang berkembang pesat hingga sistem kelistrikan pulau-pulau kecil yang terisolasi.

Oleh karena itu, tidak ada satu solusi yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan sistem, sehingga teknologi yang fleksibel dan dapat diskalakan menjadi semakin penting.