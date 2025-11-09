menu
JPNN.com » Nasional » Hukum » Wasekjen MUI Sebut Kinerja Kejagung Memberantas Megakorupsi Sangat Diapresiasi Publik

Wasekjen MUI Sebut Kinerja Kejagung Memberantas Megakorupsi Sangat Diapresiasi Publik

Wasekjen MUI Sebut Kinerja Kejagung Memberantas Megakorupsi Sangat Diapresiasi Publik
Presiden Prabowo Subianto menyimak penjelasan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai tumpukan uang Rp 13,2 triliun dari pengganti kerugian negara kasus korupsi ekspor CPO. Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden (Setpres).

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Azul Tanjung mengapresiasi capaian kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik.

Hal yang membuat kepercayaan terhadap Kejagung sangat tinggi adalah keberanian mengejar kasus megakorupsi dan pengembalian kerugian negara yang fantastis.

“Saya mengapresiasi kinerja Kejagung sehingga mereka bisa menjadi lembaga paling dipercaya publik dalam penegakan hukum,” kata Azrul.

Hal ini disampaikan Azrul menanggapi survei Indikator Politik yang menempatkan Kejagung sebagai lembaga hukum paling dipercaya publik.

Tingkat kepercayaan Kejagung mencapai 76 persen, disusul KPK (70 persen), dan Polri (66 persen).

Tingginya kepercayaan publik atas Kejagung, menurut Azrul, tidak lepas dari kasus megakorupsi yang ditanganinya.

Terlebih dari kasus-kasus tersebut publik juga mengapresiasi Kejagung yang bisa mengembalikan kerugian negara sangat besar, di antaranya kasus timah, Duta Palma, Jiwasraya, impor minyak mentah, dan sebagainya.

“Misalnya pengembalian kerugian negara dalam kasus CPO sebesar Rp 13,25 triliun ke kas negara. Ini sangat diperhatikan masyarakat,” papar Azrul, yang juga tokoh Muhammadiyah ini.

