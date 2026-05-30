Wasekjen PBNU: Kasus Kekerasan Seksual Oknum Ponpes Tak Mewakili Wajah Pesantren
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PBNU KH Ma’shum Faqih berharap tak ada generalisasi setelah heboh berbagai kasus kekerasan seksual yang melibatkan oknum pesantren.
Menurut dia, kasus kekerasan seksual yang melibatkan kalangan pesantren tidak bisa dijadikan dasar menilai seluruh buruknya lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia.
"Segelintir kasus tidak mewakili wajah pesantren Indonesia," kata Gus Ma’shum -sapaan Ma’shum Faqih- kepada awak media, Sabtu (30/5).
Dia mendukung penegakan hukum setiap pelaku kekerasan seksual, termasuk yang melibatkan kalangan pesantren.
"Jika ada pelanggaran, pelakunya harus dihukum, tetapi pesantren sebagai lembaga pendidikan tidak boleh ikut diberi stigma,” ujar Gus Ma’shum.
Majelis Masyayikh Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban, itu mengatakan publik perlu bersikap adil terhadap ribuan pesantren yang selama ini berkontribusi besar dalam pendidikan dan pembinaan akhlak masyarakat.
Gus Ma’shum menyatakan banyak dari pesantren yang sejak lama menjadi tempat pendidikan karakter hingga penguatan moral.
Dia menuturkan kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dapat terjadi di berbagai lingkungan.
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU KH Ma’shum Faqih mendukung penegakan hukum setiap pelaku kekerasan seksual.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Saling Asah dan Asuh, Upaya Bersama Jaga Pesantren di Jateng dari Jerat Kekerasan
- NU Care-LAZISNU Sembelih Sapi Kurban dari Shopee Barokah untuk Santri dan Warga Bantaran Sungai di Depok
- Kiai Imam Jazuli Menggelar Workshop buat Pengasuh Pesantren Seluruh Indonesia
- Puncak BKUPI, Ulama Perempuan Indonesia Kutuk Aksi Kekerasan Fisik dan Seksual
- Gus Salam: Dunia Harus Berani Mendidik Israel dengan Sanksi
- Kemdiktisaintek Pastikan Pemeriksaan Dugaan Kekerasan Seksual di UI Tetap Berjalan