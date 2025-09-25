Wasekjen Persambi: 31 Negara Pastikan Hadir di World Sambo Youth & Junior Championships 2025

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Beladiri Sambo Indonesia (PP Persambi) memastikan 31 negara mengofirmasi kehadirannya mengirim atlet terbaiknya mengikuti World Sambo Youth & Junior Championships 2025 di JSI Resort, Megamendung, Bogor, 3–5 Oktober 2025.

Perkembangan terbaru jumlah peserta yang hadir tersebut disampaikan Wakil Sekjen PP Persambi Deddy Afriadi Budi Setianto, Rabu (24/9/2025), di Jakarta.

"Sebanyak 328 atlet dan 120 official dari 31 negara telah mengorfirmasi keikutsertaan mereka untuk hadir. Jumlah lebih banyak dari kejuaraan tahun sebelumnya, meski kategori yang dipertandingkan berkurang dari tiga kategori kini hanya dua kategori," tutur Deddy.

Ada pun 31 negara yang mengonfirmasi hadir terdiri: Yunani, Italia, Jepang, Yordania, Armenia, Australia, Ajerbaijan, Bulgaria, Kroasia, FIAS 10(Rusia 1), FIAS II, Perancis, Kyrgistan, Lithuania, Mongolia, Maroko, Belanda, Selandia Baru, Filipina, Rep Korea, Moldova, Rumania, Serbia, Singapura, Spanyol, Tajikistan, Turki, Turkinistan, Ukraina, Uzbekistan, dan Indonesia selaku tuan rumah.

"Kesiapan venue dan kepanitiaan sudah 98 persen," kata Deddy. " Tinggal menghitung hari dan tanggal 30 September sudah tehnical delegate," tutur Deddy.

Ditambahkan Deddy, kesempatan. jagi tuan rumah merupakan kehormatan. "Dan Ini menyangkut nama baik bangsa, dan menjaga kepercayaan Federasi Sambo Internasional (FIAS) yang menunjuk Indonesia untuk pertama kalinya sebagai tuan rumah. Kita PP Persambi sekuat tenaga mengerahkan kekuatan yang ada untuk menjadi tuan rumah terbaik yang kita bisa,” ucap Deddy.

Seluruh aspek mulai dari venue, akomodasi, transportasi, keamanan, sistem pertandingan hingga konsumsi, sudah dipersiapkan sesuai standar internasional.

“Kami akan memberikan pengalaman baru bagi para atlet dan tamu undangan." Kata Deddy. "ini sekaligus menunjukkan Indonesia layak menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi,yang melibatkan banyak negara,” tambahnya.