Wasekjen PPP Sebut Ada Oknum Kader Cari Sensasi dengan Klaim Kantor Partai Disegel
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Jabbar Idris mengklarifikasi kabar penyegelan kantor partai berlambang Ka'bah oleh pihak tertentu seperti diberitakan beberapa media.
Jabbar mengatakan tidak pernah terjadi penyegelan kantor PPP yang disebut dilakukan pada Jumat (13/11).
“Tidak ada penyegelan kantor DPP PPP," katanya.
Jabbar mengatakan pihak yang datang ke kantor PPP dan membentangkan spanduk segel ialah barisan pencari sensasi.
Dia menuturkan mereka yang datang mayoritas tidak menjabat di partai dari tingkat wilayah maupun cabang.
"Beberapa oknum pengurus yang sudah tidak lagi menjabat di wilayah atau cabang datang dan foto-foto di DPP, hanya mencari sensasi seolah-olah menyegel, kemudian pulang,” tutur Jabbar.
Dia memastikan hingga saat ini aktivitas dan operasional kantor DPP PPP tetap berjalan normal seperti biasa.
Jabbar mengatakan kegiatan organisasi dan agenda kepartaian tetap berlangsung tanpa terganggu oleh aksi tersebut.
Wasekjen DPP PPP Jabbar Idris menyebuf hingga saat ini aktivitas dan operasional kantor partainya tetap berjalan normal seperti biasa.
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