Wasekjen PSI Sebut Jokowi Ibarat Messi Tanpa Piala Dunia, Apa Maksudnya?

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI Andi Saiful Haq. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI Andi Saiful Haq mengatakan bahwa Jokowi adalah sosok besar yang telah meraih hampir seluruh prestasi politik.

Namun, dia mengungkapkan, masih ada satu pencapaian yang belum diraih Jokowi.

“Pak Jokowi itu ibarat Messi tanpa Piala Dunia” katanya di Makassar, Selasa (3/2).

Dia menjelaskan, analogi tersebut merujuk pada perjalanan karier Lionel Messi yang telah mengoleksi hampir seluruh gelar prestisius di level klub dan individu, sebelum akhirnya melengkapi prestasi dengan Piala Dunia bersama Argentina pada 2022 silam.

“Messi sudah memenangkan hampir semua liga, mulai dari 10 gelar La Liga, 7 gelar Copa Del Rey dan 4 Liga Champion. Belum lagi penghargaan bergengsi Ballon d’Or dan Sepatu Emas Eropa. Mirip seperti Pak Jokowi,” ujarnya.

Menurut Saiful, Jokowi juga memiliki rekam jejak politik yang nyaris sempurna di jalur eksekutif.

Dia memandang, keberhasilan Jokowi menapaki seluruh jenjang pemilihan langsung menjadi pencapaian langka dalam politik nasional.

“Pak Jokowi memenangkan pilkada wali kota Solo dua kali dengan kemenangan fantastis, menang pilkada gubernur DKI dan dua kali memenangkan kursi presiden. Bahkan, namanya disebut-sebut sebagai faktor kemenangan Prabowo-Gibran. Jarang politisi nasional memiliki karier cemerlang seperti beliau. Setelah tidak menjabat pun, approval rating beliau masih tinggi,” jelasnya.

Wasekjen PSI mengatakan bahwa Jokowi memiliki rekam jejak politik yang nyaris sempurna di jalur eksekutif. Namun, masih ada satu capaian yang belum diraihnya

