Waskita Karya Rampungkan Restrukturisasi Utang

jpnn.com, JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk kembali mengadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) pada Kamis (3/9/2026).

Hasilnya, para pemegang obligasi menyetujui seluruh usulan restrukturisasi Obligasi III Tahap IV Tahun 2019, salah satunya mengenai perpanjangan tenor.

Dengan disetujuinya hasil RUPO maka peluang terbukanya suspensi saham Waskita semakin besar.

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Direktur Keuangan Waskita Karya Wiwi Suprihatno menyatakan, Perseroan akan terus melanjutkan penguatan struktur keuangan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.

Wiwi menegaskan perusahaan berkomitmen memenuhi kewajiban sesuai ketentuan.

Sebelumnya, Waskita juga telah menjalankan Master Restructuring Agreement (MRA) yang telah disepakati oleh 21 bank.

Sejak akhir 2023 lalu, Perseroan berhasil menurunkan utang sebanyak 20,8 persen. Total nilainya menjadi sebesar Rp66,5 triliun dari sekitar Rp84 triliun.

Waskita juga menurunkan utang vendor past due yang tercatat pada 2022 hingga 97,1 persen dalam kurun waktu sekitar empat tahun, dari Rp2,13 triliun menjadi hanya Rp48 miliar per semester I 2026.