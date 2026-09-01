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Waskita Luncurkan Sistem Host to Host Pembayaran Terintegrasi

Waskita Luncurkan Sistem Host to Host Pembayaran Terintegrasi
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Waskita Karya merupakan perusahaan konstruksi pertama dan satu-satunya, yang menerapkan Sistem Manajemen Konstruksi Terintegasi. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk meluncurkan sistem Host to Host (H2H) pembayaran terintegrasi.

Perseroan memanfaatkan layanan Application Programming Interface (API) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI yang telah berstandar Nasional Open API (SNAP).

Waskita kini menjadi perusahaan konstruksi pertama yang mendapatkan sertifikasi SNAP.

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Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat transformasi digital, guna memudahkan proses pembayaran.

Melalui H2H, pembayaran dapat dilakukan secara otomatis dan memungkinkan sistem internal perusahaan sebagai host terhubung langsung dengan sistem perbankan atau lembaga keuangan sebagai host lain secara real time.

Tujuannya agar proses keuangan menjadi terintegrasi, efisien, transparan, dan akuntable.

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Direktur Keuangan Waskita Karya Wiwi Suprihatno mengatakan, implementasi H2H merupakan wujud nyata dari transformasi digital perusahaan. Metode ini menguatkan proses sentralisasi pembayaran di Waskita.

“Hal ini sejalan dengan transformasi Waskita yang mengacu pada delapan stream. Salah satunya transformasi bisnis dalam rangka penguatan tata kelola dana demi mewujudkan Good Corporate Governance (GCG),” ujar Wiwi.

Waskita kini menjadi perusahaan konstruksi pertama yang mendapatkan sertifikasi SNAP.

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