Waspada, 5 Makanan Ini Berbahaya Dikonsumsi Penderita Diabetes

Bagi penderita diabetes, mengonsumsi makanan yang salah bisa mengakibatkan kadar gula darah meningkat drastis.

Para ahli percaya bahwa apa yang Anda makan secara signifikan memengaruhi seberapa baik kadar gula darah kamu dikelola.

Ada banyak makanan yang mengandung vitamin C, protein, antioksidan, dan serat tinggi yang dikenal bisa mengelola kadar gula darah.

Namun, ada beberapa makanan terburuk bagi penderita diabetes karena bisa meningkatkan kadar gula darah secara tiba-tiba.

Anda tidak harus selalu bergantung pada obat-obatan untuk mengendalikan diabetes.

Pola makan Anda juga sangat memengaruhi kesehatan kamu.

Membuat perubahan kecil pada pola makan Anda bisa memberikan keajaiban dalam jangka panjang.