Waspada, 5 Makanan Ini Berbahaya Dikonsumsi Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - ADA beberapa jenis makanan yang harus dihindari oleh penderita diabetes.
Bagi penderita diabetes, mengonsumsi makanan yang salah bisa mengakibatkan kadar gula darah meningkat drastis.
Para ahli percaya bahwa apa yang Anda makan secara signifikan memengaruhi seberapa baik kadar gula darah kamu dikelola.
Ada banyak makanan yang mengandung vitamin C, protein, antioksidan, dan serat tinggi yang dikenal bisa mengelola kadar gula darah.
Namun, ada beberapa makanan terburuk bagi penderita diabetes karena bisa meningkatkan kadar gula darah secara tiba-tiba.
Anda tidak harus selalu bergantung pada obat-obatan untuk mengendalikan diabetes.
Pola makan Anda juga sangat memengaruhi kesehatan kamu.
Membuat perubahan kecil pada pola makan Anda bisa memberikan keajaiban dalam jangka panjang.
Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi oleh penderita diabetes dan salah satunya adalah tentu saja makanan kaleng.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 8 Minuman yang Sebaiknya Dikonsumsi Penderita Diabetes Setiap Pagi
- Cegah Obesitas dengan Rutin Mengonsumsi 6 Makanan Ini
- 5 Makanan yang Mengandung Lemak Sehat untuk Penderita Diabetes
- Jaga Sirkulasi Darah Tetap Lancar dengan Mengonsumsi 6 Makanan Ini
- 5 Buah Rendah Gula yang Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes
- 6 Makanan Tinggi Kandungan Karbohidrat yang Baik untuk Kesehatan