JPNN.com » Kriminal » Waspada Aksi Perampasan Modus Kenalan Online

Waspada Aksi Perampasan Modus Kenalan Online

Waspada Aksi Perampasan Modus Kenalan Online
Para tersangka pelaku perampasan dengan kekerasan berikut barang bukti berupa sepeda motor ditangkap oleh Polda Metro Jaya di kawasan Bekasi, Senin (17/11/2025). ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Remaja berinisial H (19) jadi korban perampasan sepeda motor di kawasan Jati Asih, Kota Bekasi, Jabar.

Modus pelaku mengajak kenalan calon korbannya melalui online.

"Korban berkenalan dengan perempuan secara online dan mengajak bertemu, kemudian tiba-tiba para pelaku lainnya menodongkan celurit dan membacok korban untuk mengambil dan merampas secara paksa motor dan barang milik korban," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhudi Hermanto, Sabtu (22/11).

Dia mengatakan pihaknya menangkap lima pelaku, di antaranya perempuan berinisial VK alias M dan DPK alias D, serta tiga laki-laki berinisial R alias A, ANO alias AS, dan MZF alias Z.

Dia menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (16/11) dini hari saat korban melintas seorang diri di Jalan Benda, Jati Asih, Bekasi.

"Di lokasi itu, sejumlah pelaku tiba-tiba mengadang dan menyerang korban hingga menyebabkan luka pada bagian punggung. Setelah mendapatkan pertolongan, korban melapor ke Polsek Jati Asih sehingga penyelidikan dapat segera dilakukan," terang Bhudi.

Setelah laporan diterima, sambung dia, petugas langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa saksi, serta menelusuri rekaman kamera pengawas (CCTV) di jalur yang dilalui para pelaku.

"Dari hasil analisis lapangan, tim berhasil mengidentifikasi dua perempuan dan tiga pria yang diduga terkait dengan serangan terhadap korban," ujar Bhudi.

Remaja berinisial H (19) jadi korban perampasan sepeda motor. Modus pelaku mengajak kenalan calon korbannya melalui online.

