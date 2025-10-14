Waspada Aksi Peringatan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Disusupi Kelompok Anarko

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025, berbagai elemen masyarakat mulai mempersiapkan diri untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Aksi ini rencananya akan melibatkan mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat sipil di sejumlah daerah.

Namun, muncul kekhawatiran bahwa demonstrasi tersebut dapat disusupi kelompok anarko, yang dikenal sering memicu tindakan destruktif.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, pada 25 dan 28 Agustus 2025, aksi massa di depan Gedung DPR RI sempat ricuh setelah diduga dimanfaatkan oleh kelompok anarko.

Dalam peristiwa itu, sejumlah fasilitas publik mengalami kerusakan akibat tindakan anarkistis.

Aktivis pemerhati pergerakan mahasiswa Jakarta Ade Anto mengimbau seluruh peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama demonstrasi berlangsung.

Dia menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang. Namun, tetap harus dijalankan dengan mematuhi aturan yang berlaku.

“Pemerintah memberi ruang untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi jangan sampai aksi damai berubah menjadi kerusuhan karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil harus waspada terhadap potensi penyusupan, terutama dari kelompok anarko,” ujar Ade Anto, Senin.