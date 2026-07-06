Waspada Ancaman El Nino, Pemkot Pekanbaru Siaga Darurat Karhutla hingga November 2026

jpnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai langkah mengantisipasi meningkatnya potensi kebakaran di tengah musim kemarau yang melanda wilayah tersebut.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan penetapan status siaga darurat dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran lahan.

Seiring meningkatnya suhu udara dan minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir.

“Status siaga darurat ini kami tetapkan agar seluruh unsur terkait dapat mengoptimalkan penanganan kebakaran lahan di Kota Pekanbaru,” kata Agung, Senin (6/7).

Status Siaga Darurat Bencana Karhutla tersebut berlaku hingga 30 November 2026. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi cuaca yang diperkirakan memasuki musim kemarau akibat fenomena El Nino dengan intensitas moderat hingga kuat.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, luas lahan yang terbakar di wilayah Kota Pekanbaru hingga saat ini telah mencapai lebih dari 35 hektare.

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Sejumlah titik kebakaran juga sempat terjadi sejak Juni 2026.

Selain mengacu pada laporan BPBD, penetapan status siaga darurat juga merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Riau tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.