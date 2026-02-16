Waspada Cuaca Ekstrem 16-19 Februari di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di DKI Jakarta, pada 16 Februari hingga 19 Februari 2026.

BMKG melalui Instagram @infobmkg menyatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu pada Senin (16/2).

Menurut BMKG level waspada itu membuat potensi bencana hidrometeorologi berupa genangan, luapan sungai, dan longsor.

Kemudian, BMKG mengeluarkan peringatan siaga dengan potensi hujan dengan intensitas lebat, hingga hujan dengan intensitas sangat lebat berpotensi terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan hingga Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

BMKG juga menyebut ada potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, dan longsor.

Selain itu, pada Selasa (17/2) BMKG mengeluarkan peringatan siaga hujan sedang hingga lebat di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu.

Adapun peringatan level siaga hujan lebat hingga hujan sangat lebat di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Serta, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya pada Rabu (18/2) peringatan waspada dikeluarkan untuk Jakarta Selatan. Peringatan siaga hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu.(antara/jpnn)