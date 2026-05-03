Waspada Cuaca Ekstrem 3-8 Mei 2026, Catat Lokasinya

jpnn.com, LEBAK - Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat Banten agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem.

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Hartanto menyatakan cauca ekstrem ditandai hujan lebat disertai petir/kilat dan angin kencang mulai 3 sampai 8 Mei 2026.

BMKG memprakirakan beberapa fenomena atmosfer yang tengah aktif berpotensi memicu terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di Provinsi Banten.

Hartanto memerinci pada 3 - 5 Mei 2026 aa potensi hujan intensitas lebat hingga sangat lebat di Kabupaten Pandeglang bagian selatan, Kabupaten Lebak bagian tengah dan selatan, Kabupaten Tangerang bagian Selatan, dan Kota Tangerang Selatan.

Kemudian, hujan intensitas sedang hingga lebat terjadi di Kabupaten Serang bagian barat dan selatan.

Selain itu juga terjadi di Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang bagian tengah dan utara serta Kota Tangerang.

Baca Juga: BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Tiga Perairan Sumut

Selanjutnya pada 6 - 8 Mei 2026, kata dia, waspadai hujan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang bagian selatan.

Lebih lanjut ia mengatakan masyarakat juga perlu mewaspadai potensi gelombang tingg kategori sedang (1,25 - 2,5 meter) yang berpeluang terjadi di Selat Sunda bagian barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak.