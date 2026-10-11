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Waspada Cuaca Hari Ini, Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Daerah di Indonesia

Waspada Cuaca Hari Ini, Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Daerah di Indonesia
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Warga menggunakan payung saat hujan turun. Foto: JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan berbagai intensitas akan mengguyur sejumlah kota besar di Indonesia pada Minggu (11/10).

"Terdapat potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung," kata Prakirawan BMKG Miftah Ali dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Minggu.

Selain itu, BMKG juga memprakirakan adanya potensi cuaca berupa udara kabur yang berpeluang menyelimuti wilayah Tanjung Pinang, Palembang, dan Pangkal Pinang.

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Bergeser ke wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, potensi hujan dengan intensitas ringan diprakirakan turut membasahi sejumlah wilayah yang meliputi Serang, Jakarta, dan Semarang.

Ali menyebut kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal berpotensi menaungi wilayah Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, dan Kupang, diiringi potensi udara kabur yang secara khusus membayangi Denpasar.

Pemantauan curah hujan yang bervariasi ini juga terus berlanjut ke kawasan Pulau Kalimantan dengan disertainya peringatan akan cuaca ekstrem.

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"Berlanjut ke pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian hujan sedang di Palangka Raya, serta hujan ringan di Pontianak," ujarnya memaparkan rincian cuaca untuk kawasan tersebut.

Di kawasan yang sama, BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai kondisi udara kabur di Samarinda, serta suhu udara yang diprakirakan cukup panas hingga dapat mencapai 37 derajat Celcius di Banjarmasin.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan berbagai intensitas akan mengguyur sejumlah kota besar di Indonesia pada Minggu

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