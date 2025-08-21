Waspada Gejala Asam Lambung Naik, Bisa Jadi Tanda GERD

jpnn.com, JAKARTA - Gejala asam lambung naik sering kali dianggap sepele. Padahal, jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat menurunkan kualitas hidup dan menimbulkan komplikasi serius.

Asam lambung yang naik ke kerongkongan umumnya ditandai dengan sensasi panas di dada (heartburn), perut kembung, mual, dan rasa pahit di mulut.

Gejala ini biasanya muncul setelah makan atau saat berbaring. Jika berlangsung terus-menerus, keluhan tersebut dapat berkembang menjadi penyakit GERD (Gastroesophageal Reflux Disease).

Masyarakat diimbau tidak mengabaikan gejala tersebut, terutama jika muncul lebih dari dua kali dalam seminggu. Diagnosis yang akurat hanya dapat ditegakkan oleh tenaga medis profesional.

Penanganan dini penting untuk mencegah komplikasi, seperti luka pada kerongkongan hingga gangguan pernapasan akibat iritasi saluran napas.

Salah satu fasilitas yang menawarkan perawatan komprehensif untuk gangguan pencernaan adalah jaringan rumah sakit IHH Healthcare Malaysia.

Dengan tim spesialis gastroenterologi berpengalaman dan fasilitas berstandar internasional, IHH Healthcare menyediakan layanan diagnosis hingga pengobatan lanjutan berbasis teknologi canggih.

Rumah sakit IHH Healthcare yang tersebar di Penang, Kuala Lumpur, Malaka, Johor, Sarawak, dan Sabah dilengkapi dengan pusat endoskopi modern.