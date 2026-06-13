Waspada Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia Hari Ini, Simak Prakiraan BMKG
jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan akan melanda di sejumlah wilayah di Indonesia, pada Sabtu.
Namun, sebagian daerah juga mengalami cuaca berawan dan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
Dalam siaran resmi BMKG di Jakarta, Sabtu, untuk wilayah barat cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kota Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, dan Jakarta.
Sementara Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, Palangka Raya, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
“Sementara Bengkulu, Bandar Lampung, dan Banjarmasin, diprakirakan hujan lebat disertai kilat,” ujar Prakirawan BMKG Ina Indah.
Di wilayah timur, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Mamuju, Palu, Gorontalo, dan Ternate. Sementara Kupang cerah berawan dan Manado diprakirakan hujan lebat disertai petir.
Begitu pula dengan Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara Jayapura dan Merauke berawan.
Melalui prakiraan cuaca tersebut, kata dia, masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan dan bisa memantau perkembangan cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau akun media sosial resmi @infobmkg.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan akan melanda di sejumlah wilayah di Indonesia, pada Sabtu.
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