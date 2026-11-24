Waspada Hujan Petir di Jaksel dan Jaktim pada Sore Hari, Ini Prakiraan Cuaca Jakarta Selasa Hari Ini
jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Selasa (24/11/2026).
BMKG melalui akun media sosial Instagram @infobmkg menyampaikan Jakarta Barat diprakirakan berawan tebal pada pagi hari, lalu hujan ringan pada siang hari, hujan dengan intensitas sedang pada sore hari, dan kembali dilanda hujan ringan pada malam hari.
Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi juga berawan tebal pada pagi hari, kemudian hujan ringan pada siang hari, diikuti hujan petir pada sore hari, dan hujan ringan pada malam hari.
Jakarta Utara dan Jakarta Pusat diprakirakan berawan tebal pada pagi hari, lalu akan dilanda hujan ringan pada siang hingga malam hari.
Sementara itu, Kepulauan Seribu diprediksi hujan ringan pagi ini, lalu berawan tebal pada siang hari, dan kembali akan hujan ringan pada malam hari.
Adapun suhu wilayah Jakarta hari ini berkisar 27-28 derajat Celcius.(antara/jpnn)
BMKG memprakirakan wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Selasa (24/11/2026).
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
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