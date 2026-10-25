Waspada Hujan Sore hingga Malam, Cek Wilayahnya

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan akan mengguyur sebagian wilayah Jakarta pada Minggu malam ini sementara kawasan lainnya dilanda udara kabur.

Prakirawan BMKG Nazmi Nariyah dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Minggu pagi, menyampaikan potensi hujan ringan itu terdapat di Padang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Makassar.

"Potensi hujan ringan juga terdapat di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Palangkaraya, Kalimantan Tengah; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Manado, Sulawesi Utara; dan sejumlah kota lainnya," kata Nazmi.

Selain hujan ringan, ia mengatakan BMKG juga memprakirakan terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, potensi hujan ringan di Ambon, Sorong, Nabire dan Jayapura, potensi berawan tebal di Ternate, serta potensi asap atau kabut di Manokwari.

Berikutnya, hujan disertai petir juga berpotensi terjadi di Banda Aceh, Aceh; Medan, Sumatera Utara; Pekanbaru, Riau; Jambi; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; dan Palembang, Sumatera Selatan. Potensi serupa juga terdapat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara; Mamuju, Sulawesi Barat; Jayawijaya, Papua Pegunungan; dan Merauke, Papua Selatan.

Kemudian, ada cuaca berawan tebal diprakirakan dapat terjadi di Bengkulu; Surabaya, Jawa Timur; Kupang, Nusa Tenggara Timur; dan Ternate, Maluku Utara. Kondisi udara kabur berpotensi terjadi di Serang, Banten; Jakarta; dan Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Kemudian, potensi asap atau kabut diprakirakan terjadi di Bandar Lampung, Lampung; Denpasar, Bali; Pontianak, Kalimantan Barat; Samarinda, Kalimantan Timur; Palu, Sulawesi Tengah; Gorontalo; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Manokwari, Papua Barat.

BMKG lalu mengingatkan nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut untuk mewaspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia sebelah barat Aceh hingga Lampung serta Samudra Hindia selatan Banten hingga selatan Nusa Tenggara Timur.