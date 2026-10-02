Waspada Influenza A Menjelang Musim Hujan, Simak Gejalanya
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Herbuwono mengatakan influenza A adalah jenis penyakit yang tidak berbahaya dan dapat sembuh sendiri.
Kendati demikian, Dante mengaku pemerintah tetap memantau perkembangan kasus di dalam negeri, termasuk dengan tingkat keparahan.
"Ini adalah self-limiting disease, penyakit yang sembuh dengan sendirinya tanpa diobati. Jadi, tidak berbahaya influenza A tersebut," ujar Dante di Jakarta, Jumat (2/10).
Dante juga mengatakan berdasarkan kondisi yang dipantaunya saat ini tidak terdapat peningkatan kasus influenza yang signifikan, baik di tingkat nasional maupun global.
Menurut dia, pola penyebaran influenza A serupa dengan influenza pada umumnya dan cenderung meningkat menjelang musim hujan di Indonesia, kemudian menurun pada Februari-Maret.
Terkait informasi mengenai influenza A, Dante meminta masyarakat menyikapinya secara proporsional dan tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan.
"Jangan ini digoreng dan dijadikan berita yang viral, sehingga seolah-olah menakutkan. Padahal tidak sama sekali, influenza A ini biasa saja seperti influenza biasa," tuturnya.
Influenza A merupakan salah satu jenis influenza yang disebabkan oleh virus influenza A dan dapat menular melalui percikan pernapasan.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Herbuwono mengatakan influenza A adalah jenis penyakit yang tidak berbahaya dan dapat sembuh sendiri.
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