Waspada, Ini 3 Bahaya Minum Teh Saat Sahur

Waspada, Ini 3 Bahaya Minum Teh Saat Sahur

Waspada, Ini 3 Bahaya Minum Teh Saat Sahur
Ilustrasi teh campur susu. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka minum teh. Bahkan, teh merupakan salah satu minuman andalan banyak orang saat sahur.

Teh dinilai baik bagi kesehatan dibanding kopi yang terlalu banyak kafein.

Eits, jangan salah. Teh yang menjadi kegemaran banyak orang ini juga mengandung kafein.

Bahkan minum teh saat sahur sangat tidak dianjurkan.Berikut ini alasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh bisa membuat kamu jadi lemas

Kafein bisa menjadi kekuatan bagi sejumlah orang yang meminumnya.

Namun itu hanya bersifat sementara. Inilah yang menyebabkan Anda menjadi lemas saat menjalankan ibadah puasa sejak pagi hingga sore.

Teh yang dicampur dengan gula pun sama. Teh manis akan memberikan energi selama setengah jam saja. Selebihnya, Anda akan menjadi lemas.

2. Menyebabkan sering buang air kecil

Dilansir dari berbagai sumber bahwa teh memiliki sifat diuretic yang bisa menyebabkan buang air kecil terus menerus.

Ada beberapa efek samping minum teh saat sahur dan salah satunya ialah membuat Anda sering buang air kecil.

