Waspada, Ini 3 Makanan dengan Kandungan Kolesterol Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai makanan bergizi bisa membantu menjaga kesehatan tubuh.

Memilih makanan sehat juga bisa membantu mengelola kadar kolesterol darah dan mengurangi risiko penyakit jantung.

Namun, ada juga beberapa makanan dengan kandungan tinggi kolesterol.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Es krim

Es krim merupakan makanan pokok dingin bagi 90 persen rumah tangga di AS.

Namun, menurut EverydayHealth, es krim mengandung lebih banyak lemak daripada hamburger dan hampir dua kali lipat lemak jenuh yang terkandung dalam donat berlapis gula.

Karena itu, lebih baik memilih secangkir buah segar untuk hidangan penutup.

Buah secara signifikan lebih rendah kalori, tinggi serat, dan membantu menurunkan kolesterol.