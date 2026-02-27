Waspada, Ini 3 Penyebab Sembelit Saat Puasa

jpnn.com, JAKARTA - SEMBELIT merupakan salah satu masalah pencernaan yang bisa menyerang siapa saja.

Apalagi saat sedang menjalankan ibadah puasa. Banyak orang mengalami sembelit.

Perubahan drastis pada jam makan dan jenis nutrisi yang dikonsumsi sering kali membuat sistem kerja usus menjadi tidak teratur.

Berikut penyebab sembelit saat puasa, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kekurangan Serat dan Cairan

Salah satu penyebab sembelit saat sedang menjalankan ibadah puasa ialah akibat kekurangan cairan dan serat.

Serat berfungsi menambah volume pada sisa makanan agar lebih mudah diproses usus.

Cairan bertindak sebagai pelumas alami yang melancarkan jalannya pembuangan.

Ketika Anda kurang mengonsumsi air putih dan makanan berserat, feses akan cenderung mengeras, sehingga buang air besar menjadi sulit.