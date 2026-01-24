menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » Waspada, Ini Dampak Membeli Mobil Listrik Bekas Tanpa Cek Kondisi

Waspada, Ini Dampak Membeli Mobil Listrik Bekas Tanpa Cek Kondisi

Waspada, Ini Dampak Membeli Mobil Listrik Bekas Tanpa Cek Kondisi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi mobil listrik. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Kendaraan listrik semakin diminati masyarakat Indonesia sebagai alternatif mobilitas yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

Kenaikan harga mobil listrik baru membuat calon konsumen harus berpikir ulang sebelum membeli.

Di tengah kondisi tersebut, mobil listrik bekas bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin beralih dari kendaraan konvesional ke listrik dengan anggaran lebih terjangkau.

Baca Juga:

Meski demikian, membeli mobil listrik bekas tidak boleh dilakukan secara terburu-buru.

Calon konsumen harus lebih teliti karena kendaraan listrik memiliki sejumlah komponen seperti baterai, sistem kelistrikan tegangan tinggi, dan motor penggerak listrik.

Semua komponen itu perlu diperiksa karena dapat mempengaruhi performa, jarak tempuh, serta kebutuhan perawatan kendaraan.

Baca Juga:

Kondisi baterai dapat mempengaruhi jarak tempuh dan kemampuan kendaraan dalam menyimpan serta menyalurkan energi.

Selain itu, calon pembeli sebaiknya tidak hanya mengandalkan indikator baterai pada dasbor.

Membeli mobil listrik bekas tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Calon konsumen harus lebih teliti.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI