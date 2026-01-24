Waspada, Ini Dampak Membeli Mobil Listrik Bekas Tanpa Cek Kondisi

jpnn.com, JAKARTA - Kendaraan listrik semakin diminati masyarakat Indonesia sebagai alternatif mobilitas yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

Kenaikan harga mobil listrik baru membuat calon konsumen harus berpikir ulang sebelum membeli.

Di tengah kondisi tersebut, mobil listrik bekas bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin beralih dari kendaraan konvesional ke listrik dengan anggaran lebih terjangkau.

Meski demikian, membeli mobil listrik bekas tidak boleh dilakukan secara terburu-buru.

Calon konsumen harus lebih teliti karena kendaraan listrik memiliki sejumlah komponen seperti baterai, sistem kelistrikan tegangan tinggi, dan motor penggerak listrik.

Semua komponen itu perlu diperiksa karena dapat mempengaruhi performa, jarak tempuh, serta kebutuhan perawatan kendaraan.

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Kondisi baterai dapat mempengaruhi jarak tempuh dan kemampuan kendaraan dalam menyimpan serta menyalurkan energi.

Selain itu, calon pembeli sebaiknya tidak hanya mengandalkan indikator baterai pada dasbor.