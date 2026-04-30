menu
JPNN.comJPNN.com
Waspada Macet di Bandung, Polisi Siagakan 100 Personel Amankan Libur Panjang May Day

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rencana aksi demo buruh. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung menyiapkan pengamanan arus lalu lintas dalam menghadapi libur panjang May Day atau Hari Buruh Internasional, 1-3 Mei 2026.

Kepala Bagian Operasional (KBO) Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Deden Juandi mengatakan pihaknya telah menyiapkan personel untuk mengatur arus lalu lintas.

Penempatan dilakukan secara bertahap pada pagi, siang, dan sore hari.

Baca Juga:

"Per harinya kami kerahkan dari Satlantas itu kurang lebih ada 100 personel. Itu terbagi ya, terbagi di Kota Bandung. Kemudian untuk penebalan wilayah-wilayah Polsek, Satlantas-nya juga kami libatkan yang di Polsek-polsek," kata Deden saat dikonfirmasi, Kamis (30/4).

Nantinya, petugas akan mengatur lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Aparat juga akan melakukan pemantauan situasi lalu lintas secara berkala di lapangan.

"Kami tempatkan untuk personel itu di Jalan dr Djundjunan, Pasteur, kemudian Jalan Setiabudi sampai Ledeng. Kemudian, Jalan Asia Afrika, Jalan Ir H Djuanda (Dago), dan beberapa titik pos tetap yang ada di ruas jalan Kota Bandung," ucapnya.

Baca Juga:

Dia menjelaskan, sejumlah titik tersebut dipilih karena berpotensi mengalami lonjakan volume kendaraan saat libur panjang.

Kawasan tersebut juga menjadi akses utama menuju destinasi wisata dan pusat aktivitas masyarakat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI