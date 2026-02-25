Waspada Madura United, Kembalinya Motor Persib Bandung Bisa Jadi Pembeda

menu
Skuad Persib Bandung menjalani sesi latihan pada malam hari. Foto: Persib.

jpnn.com - Kabar menggembirakan datang dari Persib Bandung menjelang pertandingan melawan Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, laga Persib vs Madura United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (26/2/2026).

Gelandang sekaligus kapten Persib Marc Klok memastikan dirinya sudah siap kembali merumput setelah menepi cukup lama akibat cedera.

Pemain bernomor punggung 23 itu mengungkapkan bahwa proses pemulihannya berjalan sesuai harapan.

Klok bahkan telah kembali mengikuti program latihan penuh bersama skuad Pangeran Biru dan merasa tubuhnya merespons dengan baik.

"Kondisi saya sudah baik. Seperti yang Anda lihat, hari ini saya sudah kembali latihan penuh," ucap pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu.

Meski begitu, Klok menyadari bahwa sentuhan permainan masih perlu diasah.

Setelah absen hampir satu bulan, Klok mengaku membutuhkan adaptasi ulang agar ritme permainan kembali maksimal.

