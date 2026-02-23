menu
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Waspada, Mobil Bekas Banjir Sulit Terdeteksi, Jasa Inspeksi jadi Solusi

Ilustrasi deretan mobil bekas yang dijual. Foto: Dedi Sofian/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musim hujan yang terjadi belakangan ini menimbulkan kekhawatiran bagi pasar mobil bekas.

Curah hujan tinggi dan potensi banjir di sejumlah kawasan meningkatkan risiko beredarnya kendaraan yang pernah terendam air.

Kondisi itu menuntut calon pembeli untuk lebih cermat sebelum memutuskan membeli mobil bekas, terlebih menjelang mudik yang identik dengan perjalanan jarak jauh.

Mobil yang memiliki riwayat banjir tidak selalu menunjukkan kerusakan secara langsung.

Secara kasat mata, kendaraan masih dapat digunakan dalam waktu tertentu setelah banjir surut.

Namun, air yang masuk ke ruang mesin, kabin, dan sistem kelistrikan dapat memicu masalah tersembunyi yang baru muncul beberapa bulan kemudian.

Selain risiko teknis, mobil banjir juga menyimpan kerugian finasial.

Nilai jualnya cenderung menurun, sedangkan biaya perbaikan dapat membengkak dalam jangka panjang.

