Waspada Modus Endorse Affiliate Palsu, Begini Cara Mengantisipasi

jpnn.com, JAKARTA - Modus penipuan makin beragam. Beberapa waktu terakhir ini, ada modus phishing baru yang menyasar kreator konten dan affiliate.

Demi meyakinkan calon korban, oknum penipu ini mengaku sebagai bagian dari Digital Management Shopee. Penipu menghubungi calon korban untuk menanyakan rate card dan menawarkan peluang kerja sama dalam kampanye tanggal kembar maupun kampanye Shopee lainnya.

Penipu menjanjikan honor atau komisi akan dikirim secara otomatis melalui ShopeePay setelah kreator memposting konten. Setelah itu, oknum penipu ini akan meminta calon korban mengklik sebuah link konfirmasi kerja sama. Link tersebut sengaja dibuat menyerupai link resmi kolaborasi Shopee dan platform media sosial.

Ketika link tersebut diakses, korban akan diminta menghubungkan akun Shopee dengan akun media sosial. Padahal, link tersebut merupakan link phishing yang digunakan untuk mengambil alih akun media sosial konten kreator tersebut. Jika berhasil, akun korban berpotensi disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan penipuan lainnya yang merugikan.

Oleh karena itu, para kreator konten diimbau agar bisa lebih cermat dalam memeriksa identitas pengirim, keaslian tautan, serta informasi yang diminta sebelum melanjutkan proses kerja sama.

Lalu, bagaimana cara mengenali dan menghindari modus penipuan tersebut? Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

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1. Jangan Klik Link Sembarangan

Jangan mudah percaya dengan pesan yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal. Biasakan untuk tidak mengklik link maupun mengikuti instruksi dari pesan yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal.