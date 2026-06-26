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Waspada Modus Phishing dan CS Palsu Platform Kripto, Begini Modusnya!

Waspada Modus Phishing dan CS Palsu Platform Kripto, Begini Modusnya!
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ilustrasi mata uang digital kripto. Foto: Bitocto Exchange

jpnn.com, JAKARTA - Meningkatnya minat terhadap aset kripto turut diikuti dengan berkembangnya berbagai modus kejahatan siber yang menargetkan para pengguna.

Pelaku kejahatan siber kini lebih banyak mengeksploitasi dari sisi pengguna dibandingkan mencoba menembus sistem teknologi.

Chief Marketing Officer INDODAX, Aloysia Dian mengatakan perubahan pola serangan tersebut tercermin dari semakin maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan Customer Support (CS) INDODAX.

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Menurutnya, pelaku memanfaatkan kepercayaan pengguna untuk memperoleh password, PIN, kode OTP, maupun informasi sensitif lainnya.

“Saat ini pelaku kejahatan siber tidak lagi hanya mencari celah pada sistem, tetapi juga mencari celah pada manusia. Modus CS palsu merupakan salah satu bentuk social engineering yang memanfaatkan rasa panik dan kepercayaan pengguna agar secara sukarela memberikan akses ke akun mereka,” ujar Aloysia.

Aloysia menambahkan perkembangan Artificial Intelligence (AI) membuat modus CS phishing semakin sulit dikenali.

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Pelaku kini mampu menghasilkan email, pesan instan, hingga komunikasi yang tampak profesional melalui teknologi seperti AI generatif, sehingga korban semakin sulit membedakan mana komunikasi resmi dan mana yang merupakan penipuan.

“Jika dahulu pesan penipuan relatif mudah dikenali karena banyak kesalahan penulisan, kini pelaku mampu membuat komunikasi yang sangat menyerupai pesan resmi perusahaan. Karena itu, kami selalu mengingatkan pengguna untuk melakukan verifikasi sebelum memberikan informasi ap pun terkait akun mereka,” tuturnya.

Pelaku kejahatan siber kini lebih banyak mengeksploitasi dari sisi pengguna dibandingkan mencoba menembus sistem teknologi.

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