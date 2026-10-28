Waspada, Pakar Ingatkan Bahaya Penipuan iPhone Duo dengan Iming-Iming Diskon

jpnn.com, JAKARTA - Kaspersky mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati untuk membeli iPhone Duo.

Sebab, Kaspersky melihat adanya penipuan yang memanfaatkan peluncuran ponsel lipat itu untuk menyasar pembeli orang pertama .

Perusahaan keamanan siber itu mendeteksi berbagai upaya penipuan yang menargetkan korban di berbagai belahan dunia.

Baca Juga: Ponsel Lipat iPhone Duo Bermasalah saat Diuji Ketahanan

Salah satu situs web berbahasa Inggris bahkan menawarkan diskon 25% kepada pelanggan.

Desain situs tersebut sangat menyerupai gaya visual Apple, lengkap dengan menunjukkan sisa waktu 30 menit sebelum penawaran berakhir.

Tampilan situ itu menampilkan sebuah taktik untuk menciptakan kesan mendesak dan mendorong pengunjung agar mengambil keputusan secara impulsif.

Analis Konten Web Senior di Kaspersky Olga Altukhova mengungkapkan para penipu bergerak cepat saat perangkat unggulan dirilis ke pasar, karena sensasi yang muncul menciptakan urgensi.

Menurutnya kampanye penipuan ini dirancang agar terlihat kredibel, lalu menggiring target ke dalam komunikasi pribadi sebelum mereka sempat melakukan verifikasi apa pun.