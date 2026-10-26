menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Kesehatan » Waspada, Penggunaan Vape Bisa Berdampak Buruk bagi Kesehatan Paru-Paru

Waspada, Penggunaan Vape Bisa Berdampak Buruk bagi Kesehatan Paru-Paru

Waspada, Penggunaan Vape Bisa Berdampak Buruk bagi Kesehatan Paru-Paru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi pengguna vape (rokok elektrik). Foto: Natalia Laurens/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Penggunaan rokok elektrik atau vape kerap dianggap sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional.

Namun, anggapan itu perlu diwaspadai karena vape memiliki risiko bagi kesehatan. Salah satunya bisa menggangu sistem pernapasan.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Profesor Tjandra Yoga Aditama dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (25/10).

Baca Juga:

Dia menngungkapkan WHO menyatakan bahwa vape sendiri sudah berdampak buruk bagi kesehatan.

"Karena mengandung nikotin (bahkan jenis yang disebut tidak ada nikotinnya maka ternyata ada juga mengandung nikotin), bahan toksik dan bahan perasa (‘flavor’),” kata Prof Tjandra.

Dia mengatakan bahwa salah satu dampak buruk penggunaan vape terhadap kesehatan paru-paru adalah “e-cigarette or vaping associated lung injury (EVALI)” atau cedera paru-paru, seperti yang disampaikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat.

Baca Juga:

Selain itu, lanjut Tjandra, menurut WHO ada dampak buruk lain pada kardioavaskuler, gangguan janin dan perkembangan otak pada anak dan remaja.

“Kalau di dalam vape ada tambahan narkotik seperti etomidate maka tentu bahayanya bagi kesehatan akan jadi makin besar lagi,” ujar Tjandra, profesor kehormatan di Universitas Griffith itu.

Penggunaan rokok elektrik atau vape perlu diwaspadai karena memiliki risiko bagi kesehatan. Salah satunya bisa menggangu sistem pernapasan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI