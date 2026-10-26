Waspada, Penggunaan Vape Bisa Berdampak Buruk bagi Kesehatan Paru-Paru

jpnn.com, JAKARTA - Penggunaan rokok elektrik atau vape kerap dianggap sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional.

Namun, anggapan itu perlu diwaspadai karena vape memiliki risiko bagi kesehatan. Salah satunya bisa menggangu sistem pernapasan.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Profesor Tjandra Yoga Aditama dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (25/10).

Dia menngungkapkan WHO menyatakan bahwa vape sendiri sudah berdampak buruk bagi kesehatan.

"Karena mengandung nikotin (bahkan jenis yang disebut tidak ada nikotinnya maka ternyata ada juga mengandung nikotin), bahan toksik dan bahan perasa (‘flavor’),” kata Prof Tjandra.

Dia mengatakan bahwa salah satu dampak buruk penggunaan vape terhadap kesehatan paru-paru adalah “e-cigarette or vaping associated lung injury (EVALI)” atau cedera paru-paru, seperti yang disampaikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat.

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Selain itu, lanjut Tjandra, menurut WHO ada dampak buruk lain pada kardioavaskuler, gangguan janin dan perkembangan otak pada anak dan remaja.

“Kalau di dalam vape ada tambahan narkotik seperti etomidate maka tentu bahayanya bagi kesehatan akan jadi makin besar lagi,” ujar Tjandra, profesor kehormatan di Universitas Griffith itu.