jpnn.com, JAKARTA - Serangan siber di sektor keuangan marak terjadi beberapa waktu belakangan. Peristiwa itu mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keamanan saat bertransaksi digital.

Selain ancaman terhadap sistem keuangan, masyarakat juga perlu mewaspadai berbagai modus penipuan, mulai dari QRIS palsu hingga pesan yang mengatasnamakan layanan pembayaran tertentu.

Menjawab kebutuhan transaksi yang praktis sekaligus aman, aplikasi ShopeePay menghadirkan berbagai fitur keamanan dan perlindungan pengguna, serta pilihan pembayaran QRIS yang fleksibel.

Tak hanya itu, pengguna juga bisa mendapatkan manfaat tambahan melalui kampanye Bayar QRIS Pasti Cashback Saldo s.d. 100RB. Agar transaksi sehari-hari tetap aman dan hemat, yuk, simak beberapa tips berikut!

1. Jangan Asal Scan, Pastikan Nama Merchant dan Nominal Sesuai

Saat membayar menggunakan QRIS, baik ketika berbelanja langsung di merchant maupun secara online, jangan sampai melewatkan pemeriksaan detail transaksi karena terburu-buru.

Salah satu modus yang perlu diwaspadai adalah QRIS palsu, ketika kode pembayaran yang digunakan tidak sesuai dengan merchant tujuan. Jika tidak diperiksa dengan teliti, pembayaran berisiko terkirim ke pihak yang salah.

Karena itu, saat melakukan pembayaran QRIS melalui aplikasi ShopeePay, pastikan nama merchant dan nominal yang muncul sudah sesuai sebelum mengonfirmasi transaksi. Jika menemukan informasi yang mencurigakan, sebaiknya lakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada merchant.