Waspada Persib Bandung, Bojan Hodak Sebut PSBS Biak Bisa Jadi Bencana

Persib Bandung akan bersiap menghadapi putaran kedua BRI Super League dengan menjamu klub papan bawah PSBS Biak.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs PBSB akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (25/1/2026).

Maung Bandung ingin segera mengamankan tiga poin setelah jeda kompetisi.

Meski demikian, Pelatih Persib Bojan Hodak mengingatkan anak asuhnya agar tak memandang sebelah mata PSBS.

Menurutnya, meski PSBS masih terjerembap di papan bawah, klub berjuluk Badai Pasifik itu tetap memiliki potensi membahayakan.

"Biak merupakan tim yang berada di tiga atau empat terbawah klasemen. Namun, mereka bisa sangat berbahaya," tegas pelatih asal Kroasia itu.

Hodak berkaca saat PSBS Biak membuat kejutan besar di putaran pertama BRI Super League lalu.

Kemenangan 4-1 atas Bhayangkara FC menjadi bukti bahwa klub asal Papua tersebut tidak bisa dianggap enteng.