Waspada! Rupiah Berpotensi Melemah hingga Rp 17.900 Per USD
jpnn.com, JAKARTA - Analis Bank Woori Saudara, Rully Nova memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) pada perdagangan Senin ini, akan melemah seiring antisipasi rilis data ekonomi AS.
Pada pembukaan perdagangan Senin pagi (29/6), nilai tukar rupiah pada Senin pagi bergerak menguat 63 poin atau 0,35 persen menjadi Rp 17.859 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.922 per USD.
“Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah dengan kisaran di Rp 17.900 per USD- Rp 17.950 per USD,” kata Rully, di Jakarta, Senin.
Menurut dia, rupiah akan sangat dipengaruhi oleh faktor global antisipasi rilis data ekonomi AS, terutama data NFP (Non-Farm Payroll).
Data NFP diprediksi berkisar 114 ribu, menurun dari 172 ribu dibandingkan bulan sebelumnya.
Sentimen lain berasal dari arah kebijakan suku bunga bank sentral dunia. Dalam forum European Central Bank Forum (ECB), diperkirakan suku bunga bank-bank sentral dunia akan tinggi dalam waktu lama.
Melihat sentimen dari dalam negeri, pelaku pasar disebut masih menunggu data neraca perdagangan dan data inflasi yang akan dirilis pada Rabu (1/8).
“NFP data AS diperkirakan 114 ribu menurun dari 172 ribu, neraca perdagangan Indonesia masih surplus dengan pencapaian diperkirakan USD 1,18 miliar,” ungkap Rully.(antara/jpnn)
Analis Bank Woori Saudara, Rully Nova memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) pada perdagangan Senin ini, akan melemah seiring antisipasi rilis
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
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