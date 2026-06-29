menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Waspada! Rupiah Berpotensi Melemah hingga Rp 17.900 Per USD

Waspada! Rupiah Berpotensi Melemah hingga Rp 17.900 Per USD

Waspada! Rupiah Berpotensi Melemah hingga Rp 17.900 Per USD
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Analis Bank Woori Saudara, Rully Nova memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) pada perdagangan Senin ini, akan melemah seiring antisipasi rilis. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Analis Bank Woori Saudara, Rully Nova memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) pada perdagangan Senin ini, akan melemah seiring antisipasi rilis data ekonomi AS.

Pada pembukaan perdagangan Senin pagi (29/6), nilai tukar rupiah pada Senin pagi bergerak menguat 63 poin atau 0,35 persen menjadi Rp 17.859 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.922 per USD.

“Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah dengan kisaran di Rp 17.900 per USD- Rp 17.950 per USD,” kata Rully, di Jakarta, Senin.

Baca Juga:

Menurut dia, rupiah akan sangat dipengaruhi oleh faktor global antisipasi rilis data ekonomi AS, terutama data NFP (Non-Farm Payroll).

Data NFP diprediksi berkisar 114 ribu, menurun dari 172 ribu dibandingkan bulan sebelumnya.

Sentimen lain berasal dari arah kebijakan suku bunga bank sentral dunia. Dalam forum European Central Bank Forum (ECB), diperkirakan suku bunga bank-bank sentral dunia akan tinggi dalam waktu lama.

Baca Juga:

Melihat sentimen dari dalam negeri, pelaku pasar disebut masih menunggu data neraca perdagangan dan data inflasi yang akan dirilis pada Rabu (1/8).

“NFP data AS diperkirakan 114 ribu menurun dari 172 ribu, neraca perdagangan Indonesia masih surplus dengan pencapaian diperkirakan USD 1,18 miliar,” ungkap Rully.(antara/jpnn)

Analis Bank Woori Saudara, Rully Nova memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) pada perdagangan Senin ini, akan melemah seiring antisipasi rilis


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI