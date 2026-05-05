Waspada! Serangan Siber dari Kelompok SilverFox Menarget Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Gelombang serangan siber kembali menyasar Indonesia. Kali ini, kelompok peretas yang dikenal sebagai SilverFox.
Temuan diungkap tim Riset dan Analisis Global dari Kaspersky, yang memantau aktivitas kelompok tersebut sejak akhir 2025.
Indonesia menjadi salah satu target utama, bersama sejumlah negara lain seperti India, Afrika Selatan, dan Rusia.
Serangan dilakukan dengan cara yang terbilang klasik, tetapi tetap efektif: phishing.
Pelaku mengirim email yang dirancang menyerupai pemberitahuan resmi terkait audit atau pelanggaran pajak.
Di dalamnya, korban diarahkan untuk mengunduh file arsip yang diklaim berisi “daftar pelanggaran pajak”.
Di balik file itu, tersimpan pintu masuk bagi serangan lanjutan.
Peneliti keamanan mencatat, pendekatan ini sengaja memanfaatkan kepercayaan publik terhadap institusi resmi.
Gelombang serangan siber kembali menyasar Indonesia. Kali ini, kelompok peretas yang dikenal sebagai SilverFox.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Sekda Berprestasi Ini Terbang ke Korea Selatan Belajar Soal Keamanan Siber
- AI Bikin Serangan Siber Kian Ganas, Perusahaan Wajib Punya Strategi Backup
- Strategi Ivon Susan untuk Hadapi Tantangan Keamanan Siber Berbasis AI
- Perkuat Infrastruktur Digital, Diskominfo Tangsel Siap Optimalkan Teknologi IPv6
- Kemnaker dan BSSN Teken MoU, Jalin Sinergi di Bidang Ketenagakerjaan & Keamanan Siber
- Hypernet Technologies Gandeng Fortinet Perkuat Pertahanan Siber Indonesia