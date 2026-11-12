Waspadai Paparan Radikalisme di Ruang Digital, Taj Yasin Ajak Pelajar Memperbanyak Konten Positif

jpnn.com - SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta kepada generasi muda di wilayahnya agar mewaspadai paparan paham radikalisme dan ekstremisme di ruang digital.

Taj Yasin menyampaikan itu saat menghadiri Digital Peace Creator, pelatihan pembuatan konten edukatif pelajar dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme, yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah di Semarang, Kamis (12/11).

Menurut dia, ancaman radikalisme kini tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan langsung. Perkembangan teknologi dan media sosial membuka ruang penyebaran paham ekstremisme dan radikalisme yang dapat memengaruhi anak-anak dan remaja.

Dia menilai generasi muda yang masih dalam proses pencarian jati diri perlu mendapatkan pendampingan. Sebab, keinginan untuk tampil sebagai sosok pemberani atau dianggap sebagai pahlawan dapat disalahgunakan melalui narasi yang mengarah pada kekerasan.

“Anak-anak ini jiwanya masih membara, masih ingin mencari jati diri. Kalau tidak dijaga dan diarahkan, dikhawatirkan ingin dianggap jagoan, ingin dianggap paling depan, tetapi akhirnya kurang tepat,” ucap Taj Yasin.

Berdasar catata BNPT pada 2025, sebanyak 11 anak di Jawa Tengah tercatat terpapar paham radikalisme melalui ruang digital. Selain itu, sembilan anak teridentifikasi dalam komunitas True Crime Community.

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Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya pencegahan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat program Sekolah Damai dengan menetapkan 79 SMA/SMK negeri sebagai sekolah pionir untuk mencegah intoleransi dan ekstremisme.

Taj Yasin mendorong pelajar tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga kreator konten yang mampu menyebarkan pesan positif, toleransi, dan perdamaian. “Sebelum kita sebarkan, harus kita cari tahu apakah ini benar atau tidak,” pesan Taj Yasin kepada pelajar.