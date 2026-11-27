jpnn.com, JAKARTA - Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa memperkirakan kurs rupiah masih bergerak fluktuatif.

"Rupiah pada perdagangan Jumat diperkirakan masih bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah di kisaran Rp18.360 per USd-Rp18.420 per USD," ucap Amru, di Jakarta, Jumat.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Jumat, bergerak menguat 3 poin atau 0,02 persen.

Rupiah berada di posisi Rp18.361 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.364 per USD.

Tekanan disebut masih berasal dari eksternal, terutama meningkatnya ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed pada Desember mendatang.

Hal ini didukung oleh kondisi ekonomi AS yang masih relatif kuat, sementara tekanan inflasi belum sepenuhnya mereda.

Kondisi tersebut dinilai membuat dolar AS tetap diminati investor.

Tecermin dari indeks dolar AS (DXY) yang pada penutupan Kamis (26/11/2026) berada di level 103,77 dan bergerak di kisaran 103,81 pada pagi hari ini.