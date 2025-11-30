menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Waspadai Penipuan Berkedok Agen Tiket, Pelni: Masyarakat Harus Membeli Lewat Jalur Resmi

Waspadai Penipuan Berkedok Agen Tiket, Pelni: Masyarakat Harus Membeli Lewat Jalur Resmi

Waspadai Penipuan Berkedok Agen Tiket, Pelni: Masyarakat Harus Membeli Lewat Jalur Resmi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sejumlah penumpang menuruni Kapal PT Pelni (Persero) di Pelabuhan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalteng. ANTARA/HO-PT Pelni

jpnn.com, PALANGKA RAYA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mengingatkan masyarakat mewaspadai penipuan berkedok agen tiket.

Kepala Pelni Cabang Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah (Kalteng) Suwadimeminta masyarakat harus membeli tiket melalui jalur resmi.

"Imbauan ini saya sampaikan, menyusul adanya laporan masyarakat terkait upaya penipuan berkedok agen tiket Pelni di media sosial dan grup pesan singkat," kata Suwadi di Palangka Raya, Minggu.

Baca Juga:

Kewaspadaan itu, katanya, terutama dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2026 lantaran banyak masyarakat akan melakukan aktivitas berlibur atau pulang kampung.

"Oleh karena itu kami meminta masyarakat untuk membeli tiket kapal Pelni melalui saluran resmi yang telah ditetapkan oleh perusahaan," ucapnya.

Dirinya menekankan transaksi di luar saluran resmi berisiko tinggi terhadap penipuan, tiket palsu, maupun pembatalan sepihak tanpa pengembalian dana.

Baca Juga:

Pelni juga mengingatkan para pelanggan tidak mudah percaya pada tawaran tiket murah atau ajakan pembelian tiket melalui akun media sosial tidak resmi.

"Informasi resmi Pelni hanya disampaikan melalui situs dan akun resmi yang sudah terverifikasi," ujarnya.

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mengingatkan masyarakat mewaspadai penipuan berkedok agen tiket.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI