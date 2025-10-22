menu
Waspadai Selangor FC, Marc Klok Sebut Pemain Ini Bisa Jadi Ancaman Serius untuk Persib
Skuad Persib Bandung dalam sesi official training AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (22/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com -

Gelandang Persib Bandung Marc Klok menegaskan tekadnya untuk membawa tim lolos dari Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).

Target tersebut akan makin terbuka jika Persib mampu menaklukkan Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (22/10/2025) malam.

Klok menilai Selangor FC adalah salah satu klub besar di Asia Tenggara yang harus diwaspadai meski sempat mengalami penurunan performa.

Kapten Persib itu menyebut The Red Giants -julukan Selangor FC- cukup stabil dalam urusan mencetak gol di setiap pertandingan.

Salah satu pemain yang menjadi sorotan ialah Faisal Halim. Winger Timnas Malaysia itu dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan olah bola yang dapat merepotkan pertahanan lawan.

Klok pun mengakui kualitas pemain kelahiran Pulau Pinang itu.

“Saya rasa mereka memiliki pemain yang bagus. Jadi tidak hanya dia (Faisal Halim),” kata Klok dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Rabu (22/10).

Tekad kapten Persib Marc Klok mengalahkan Selangor FC di AFC Champions League Two (ACL 2).

