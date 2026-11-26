jpnn.com - JAKARTA - Penyelesaian persoalan sampah di Indonesia perlu solusi lebih dari sekedar menyediakan tempat atau mengajak masyarakat menjaga kebersihan.

Namun, perlu ada solusi pengelolaan sampah tepat, didukung teknologi memadai, disertai pemahaman dan pelibatan masyarakat untuk memastikan solusi berjalan secara berkelanjutan.

Semangat inilah yang diusung Ngopeni Sampah, program edukasi pengelolaan sampah yang melibatkan lima Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Surakarta, Jawa Tengah, mulai 12 November 2026 lalu.

Program ini diprakarsai oleh Waste4Change, melalui Waste4Change Engineering & Technology (WET), anak perusahaan Waste4Change yang berfokus pada pengembangan dan penerapan teknologi pengelolaan sampah.

“Persampahan itu masalah yang sangat kompleks, tetapi bisa diselesaikan dimulai dari diri sendiri dan sekolah menjadi salah satu titik strategis juga untuk memulai penyelesaian isu ini ke depan,” jelas Head of Waste4Change Engineering & Technology Baginda YA Negara dalam keterangan dikutip, Kamis (26/11).

Program ini menjangkau 2.081 siswa dari SMPN 3, SMPN 6, SMPN 14, SMPN 17, dan SMPN 22 Surakarta, melalui rangkaian edukasi dan aksi langsung di lingkungan sekolah, yang didukung Bank Indonesia berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta.

"Program ini adalah wujud dedikasi dan amanah baru Bank Indonesia terhadap Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan (EPML) sebagaimana tertuang di dalam Amendemen UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,” kata Asisten Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Kunto Hari Wibowo.

Dia menambahkan bahwa Surakarta dipilih berdasarkan analisis dan pemetaan faktual, yang mana per 2026 masalah pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas di kota ini.