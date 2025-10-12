Watsons 10.10 Most Wanted: Belanja Hemat, Diskon Hingga 70%, Free Ongkir

jpnn.com, JAKARTA - Watsons Indonesia turut memeriahkan momen tanggal kembar dengan menghadirkan Watsons 10.10 Most Wanted, program belanja online terbesar di bulan Oktober.

Selama periode 10–12 Oktober 2025, konsumen bisa menikmati berbagai penawaran menarik mulai dari diskon hingga 70%, gratis ongkos kirim dan beragam flash voucher setiap harinya di Watsons Online Store dan aplikasi Watsons ID Momen Watsons 10.10 Most Wanted menjadi kesempatan terbaik bagi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan kecantikan, kesehatan, dan perawatan diri dengan lebih hemat.

Watsons juga memberikan special voucher senilai Rp110.000 dengan kode GCMOSTSALE110K (minimal pembelian Rp510.000), flash sale dengan harga istimewa, serta flash voucher hingga tiga kali sehari selama periode promo berlangsung.

Khusus bagi pelanggan setia Watsons Club Member, tersedia tambahan diskon 5% untuk pembelanjaan berbagai produk pilihan dari brand-brand favorit seperti Aveeno, Studio Tropik, Facetology, SKINTIFIC, Sayap Mas, ESQA, Nivea, Wardah, Maybelline, Scarlett, Nutrimax, Cetaphill, dan banyak lainnya.

Tidak perlu khawatir soal ongkos kirim, karena Watsons juga memberikan gratis ongkir untuk wilayah Jabodetabek selama program berlangsung.

Semua promo menarik ini dapat dinikmati hanya di aplikasi Watsons ID dan website Watsons.

Selain berbagai promo menarik, pelanggan juga dapat merasakan pengalaman belanja yang lebih praktis dan menyenangkan melalui layanan andalan Watsons seperti Home Delivery Express untuk pengiriman cepat dan Click & Collect Express yang memungkinkan pelanggan berbelanja online dan mengambil pesanan langsung di toko favorit pilihan mereka.

Watsons juga menyiapkan Thank You Sale setelah periode 10.10 Most Wanted, sebagai bentuk apresiasi bagi seluruh pelanggan yang telah berpartisipasi di momen belanja spesial ini.