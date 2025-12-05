Watsons Hadirkan Wello, Maskot Online untuk Pengalaman Belanja yang Lebih Seru
jpnn.com, JAKARTA - Watsons Indonesia memperkenalkan Wello, maskot online terbaru yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman belanja yang lebih hangat dan menyenangkan bagi pelanggan.
Peluncuran resmi Wello di Indonesia digelar pada 30 November 2025 di Main Atrium Kota Kasablanka, Jakarta.
Wello hadir sebagai simbol baru Watsons dalam menghadirkan dukungan wellness yang lebih dekat, ramah, dan relevan bagi generasi digital saat ini.
Wello terinspirasi dari semangat wellness, gaya hidup yang menyeimbangkan kesehatan tubuh, pikiran, dan perasaan.
“Wello hadir sebagai karakter online Watsons untuk membawa pesan bahwa merawat diri itu sederhana dan bisa dimulai dari hal-hal kecil setiap hari," ujar Regina, Digital Marketing & Commercial Manager Watsons Indonesia.
Dengan karakter yang ramah, ceria, dan selalu optimis, Wello menjadi teman digital yang siap menyapa pelanggan kapan saja.
Kini, Wello tidak hanya hadir di Indonesia, tetapi juga tampil serentak di 7 negara lainnya: Hong Kong, Taiwan, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Turki, menjadikannya ikon online baru Watsons di Asia.
Wello bukan hanya maskot, tetapi wujud komitmen Watsons untuk menempatkan kesehatan dan kebahagiaan pelanggan sebagai prioritas utama.
Watsons terus berkomitmen untuk menghadirkan inovasi yang mendukung gaya hidup sehat dan perawatan diri yang lebih mudah dijangkau.
