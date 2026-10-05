Watsons Indonesia Hadirkan Rangkaian Perayaan 20 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Watsons Indonesia menandai dua dekade perjalanannya di Indonesia dengan menghadirkan rangkaian program yang merayakan hubungan bersama pelanggan, mitra, dan seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari pertumbuhannya.

Perayaan 20 tahun ini tidak hanya menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan Watsons Indonesia, tetapi juga menegaskan komitmen perusahaan untuk terus memahami perubahan kebutuhan pelanggan.

Melalui pengalaman belanja yang semakin terhubung, beragam inovasi layanan, serta program yang relevan dengan keseharian masyarakat, Watsons ingin terus bertumbuh bersama pelanggan Indonesia.

“Dua puluh tahun merupakan pencapaian penting bagi Watsons Indonesia. Namun, bagi kami, pertumbuhan tidak hanya diukur dari jumlah gerai yang dibuka atau perkembangan teknologi. Yang lebih penting adalah bagaimana Watsons dapat terus hadir semakin dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia dan tetap relevan dengan kebutuhan mereka,” ujar Lilis Mulyawati Managing Director Watsons Indonesia.

Merayakan pelanggan melalui beauty, Wellness, dan pengalaman yang lebih personal memulai rangkaian menuju perayaan 20 tahun, Watsons menghadirkan Self Care Club by Watsons: Yoga with 185 Watsons Club Members pada 29 Agustus 2026 di Mangkuluhur ARTOTEL Suites.

Kegiatan tersebut menggabungkan sesi yoga, personal color analysis, dan psikoedukasi bertema Embrace Your Well-Being in Our Own Way, yang menjadi bagian dari perayaan 18 tahun AS Watson Group.

Rangkaian perayaan berlanjut melalui Watsons 20th Anniversary Salebration yang berlangsung pada 28 September hingga 4 Oktober 2026 di The Forum, Mall Kelapa Gading.

Event ini tidak hanya menghadirkan berbagai penawaran, aktivitas, dan hadiah bagi pelanggan, tetapi juga menjadi wujud kolaborasi Watsons bersama supplier dan brand partners dalam menghadirkan pengalaman kesehatan dan kecantikan yang lebih dekat dengan konsumen.