Waves of Weave Hadirkan 42 Koleksi Wastra, Rajut Identitas 10 Negara Asia Tenggara

jpnn.com, JAKARTA - Pameran Waves of Weave menghadirkan 42 koleksi kebaya, wastra tradisional, dan aksesori dari berbagai negara Asia Tenggara di Museum Nasional Indonesia hingga 8 Januari 2027.

Pameran yang dibuka pada 26 Oktober 2026 ini menjadi ruang untuk mengenal kekayaan tekstil tradisional sekaligus menelusuri hubungan budaya antarnegara di kawasan Asia Tenggara.

Waves of Weave merupakan hasil kolaborasi Jakarta Fashion Week (JFW), Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Indonesian Heritage Agency (IHA), Museum Nasional, Adhvan Media, dan ASA.

Eksibisi ini menampilkan wastra dari 10 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Kamboja, Timor Leste, Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Selain tekstil tradisional, pameran tersebut turut menghadirkan koleksi kebaya dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Kepala Indonesian Heritage Agency Indira Estiyanti Nurjadin mengatakan wastra memiliki nilai yang jauh lebih luas daripada sekadar produk tekstil.

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Menurutnya, kain tradisional menyimpan pengetahuan tentang kehidupan masyarakat, mulai dari identitas kelompok hingga praktik budaya yang diwariskan lintas generasi.

“Melampaui sekadar produk tekstil, wastra merupakan sumber pengetahuan yang merekam berbagai aspek kehidupan masyarakat,” kata Indira dalam keterangan resmi, Selasa (27/10).